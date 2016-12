Twittear

Álex de la Iglesia no podía dejar escapar su última intervención como presidente de la Academia del Cine en la celebración de los Goya 2011, después de toda la polémica de la ley Sinde y de su dimisión, para exponer de una forma contundente su pensamiento. Mientras afuera se llevaba una protesta pacifica realizada por Anonymous, conocida como Operación Goya, en contra de esta ley.

Internet es parte de nuestras vidas y la ventana que nos abre al mundo. Otra pantalla más que deben cuidar donde esta la gente que ve su películas. Y es que sin espectadores no tiene sentido hacer cine. Hay que cambiar el modelo de mercado, innovar con nuevas formas de como llegar al mundo. El actual no funciona. Está comprobado y no podemos impedir el crecimiento de internet. No es un futuro, es la realidad. Internet es la salvación de nuestro cine.

No hay nada mejor que sentirse LIBRE creando, y compartir esa alegría con los demás.

