Esta semana los usuarios de los PVR de inOut se han dado cuenta del valor de la Sincroguia, o al menos el que cree que tiene InOut. Al adquirir un PVR de InOut se anunciaba ambiguamente que el servicio de Sincroguia se promocionaría gratuitamente hasta finales de 2007.

A partir de 2008 no se sabía nada. Luego se prolongó por 6 meses. Más tarde hasta el 1 de febrero de 2009. InOut parecía que no tenía modelo de negocio, tampoco la web proporciona demasiada información sobre el asunto.

La oferta que han remitido por email es la siguiente: 34’95€ (29’95€ PVP hasta el 15 de Febrero de 2009). ¿Vale eso por un año? Yo creo que no. Sobre todo motivado por el funcionamiento del equipo: continuos cuelgues, haber refrito 2 discos duros desde que lo tengo y los fallos de la Sincroguia en las grabaciones ( muchas se pierden).

La Sincroguia no sería tan importante, sino fuera por que estos equipos comercializados en España por Carrefour y InOut no suministran la EPG convencional. Convierte un servicio fundamental de la TDT en su negocio: la Sincroguia. Pero eso sólo ocurre en España (donde los fabricantes nos está obligados a facilitar EPG en sus equipos).

Sin renovación de la Sincroguia no se puede grabar. Adiós al disco duro y todo los servicios de PVR, nos quedamos con un TDT sin información de programación que se cuelga cada poco. En mi experiencia personal he tenido que cambiar dos veces de disco duro porque básicamente se los fundió, no tiene un sistema de apagado de disco mientras no se está usando, además tuve que buscarmelas para recuperar el firmware porque simplemente dejó de funcionar.

¿Cuál es la solución? De momento, yo no no voy a pagar. Existen desarrollos de código abierto sobre estos equipos. Recordar que el hardware es Siemens, el cual es comercializado en Alemania y Reino Unido por ellos mismo. Además todo el software tiene licencia GNU hasta el de InOut por lo que puedes cargar otros firmware.

He estado mirando es el proyecto VDR-M7x0. basado sobre el Siemens Gigaset M740/M750. Lo que hace es habilitar el EPG de los equipos e incorporar diversas novedades y funcionalidades adicionales.