Twittear

Hoy elmundo.es ha sido rediseñado. En un principio no ha sido un cambio demasiado radical. Se ha perfilado la estructura para que sea más limpia, muy al estilo de su más directo competidor El Pais.com. Según comentan, les quedan más novedades. Esto solo ha sido un primer paso para adaptarse a la nueva realidad de los medios online. Supongo que la incursión de más contenido multimedia y publicar de una forma más inmediata por parte de sus periodistas.

Han potenciado las posibilidades de colocar en portada las noticias por parte de los periodista de una forma más destacada y de rápido acceso. Los suplementos toman un lugar más destacado en portada. Además de incorporar las actualizaciones de los blogs y de los encuetros digitales.

La verdad, es que el anterior diseño no me parecía malo. En contra a este le falta contenido en portada. Se han ordenado algunas cosas pero también se han perdido otras importantes, ahora más escondidas. Veremos si hay sorpresas o se queda en una simple evolución, no revolución.

otras opiniones: Sobre el rediseño de El Mundo, La revolución tendrá que esperar