Twittear

De un tiempo a esta parte me he aficionado a comprar dominios. Se puede llamar afición o adicción, de casi todos he sacado al menos el dinero que me costó en dreamhost. Un buen dominio con una palabra clave siempre ayuda en la búsqueda y por supuesto, una buena optimización de el contenido pensando en los buscadores: malta, tdt2010…

En otros ni he metido un misero adsense para que un paracaidista de google clickeé, ni tampoco lo he llevado a un mal parking en alguna empresa de venta de dominios. Está sin explotar.

Para rentabilizar los que tengo y los futuros habrá que aplicarse con el adsense, adwords, openx y SEO.

No creo que venda ninguno. Aunque siempre existe esa esperanza de encontrar la palabra mágica que alguien desee y tenga pasta.

¿Por qué hay gente que recompra dominios?

La subasta de dominios suena bien. Sedo.com es una empresa que funciona, ¿pero existe a estas alturas algun dominio interesante libre? Piensa en alguna palabra, seguro que está pillada. Quizás todas las palabras que llevo escritas en este post tienen un dominio .com comprado por alguna chalado. Los dominios premium son aquellos que designan una palabra tan genérica que solo su nombre te puede reportar visitas y un buen posicionamiento orgánico. Aunque resulte una falacia a estas alturas, seguimos creyendo en esto. A pesar de todas las técnicas SEO que nos rodea y de comprobar que dominios con nombre que no tienen nada que ver con el negocio al que se dedica triunfa más que otras que se gastan miles de euros en un dominio premium.

Un buen contenido es lo que hace que la gente quiera visitar tu web, pero un buen dominio hace que recuerden mejor como entrar. El dominio en la era internet es la marca. Aunque todas las marcas tienen ya su dominio y la ley les protege de la usurpación y chantaje de sus marcas comerciales en internet, pero siempre se puede sacar provecho. Faltas ortográficas, juegos de palabras o una hábil heuristica para crear nuevos nombres a partir de dominios/marcas bien conocidas. SEO de sombrero negro, penalizable o libre de cargo para rentabilizar un dominio hecho un saco de escombros de palabras claves vacías de contenido.