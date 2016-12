Twittear

Askaro es un sitio web donde realizar preguntas y recibir respuestas sobre una zona concreta. Bien sea nuestro barrio, o un lugar que queremos visitar o quizá una zona donde buscamos casa (una opción muy válida). Formulamos la pregunta y definimos el área sobre el mapa que nos interesa. Luego funciona muy parecido a Yahoo Answers, la gente responde a la pregunta y son valoradas según su utilidad.

Hace unos meses, no sé muy bien como me enteré de la web, puse una pregunta sobre mi relativamente nuevo barrio. Preguntaba dónde había un kiosko de prensa, definí una zona por donde no había visto ninguno. El otro día, después de que realizarán el anunció oficial del lanzamiento, recibí una respuesta de un vecino de mi barrio. El servicio de Askaro me avisó por mail y me dieron la posibilidad de puntuar la contestación. Ya casi se me había olvidado, pero esta forma es útil para mantener un seguimiento, ahí seguía la página con un mapa muy útil para que nos respondan donde nos recomiendan el lugar exacto de lo que buscamos, viendo multiples opciones si las hay.

Los responsables de este proyecto son Ubaldo Huerta (creó Loquo, vendido a Ebay) y Eduardo Manchón (creó Panoramio, vendido a Google). Osea que parece que saben lo que hacen cuando crean un proyecto novedoso, los dos lo fueron en su día y Askaro lo es ahora mismo: un servicio hiperlocal sobre preguntas. En post del blog de Askaro explican que están usando Google App Engine, así que baratito les ha salido el despliegue del proyecto, aunque aun deben tener reservas de como va a funcionar en la nube.

De momento reconocen que está muy verdecito, pero prefieren salir así y recibir sugerencias. A mi me parece un servicio excelente, solo falta que se genera una comunidad interesante alrededor suyo entre preguntas, respuestas y pinchos sobre el mapa.

