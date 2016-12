Twittear

El pasado miércoles estuve por primera vez en una de las charlas mensuales de Innosfera en el Centro de innovación del BBVA. La verdad, es que no tenía ni idea de la dinámica de la charla, como serían los ponentes o el tipo de público que asiste a estas charlas organizadas por la UOC.

Fue una experiencia enriquecedora en la que se habló abiertamente de muchos conceptos importantes de innovación del mundo de internet. Se nota que todos los asistente en menor y mayor medida se dedican algo relacionado con internet y de un forma creativa buscan innovar en internet.

Dolores Reig, editora del blog El Caparazón indicó unas importantes premisas a tener en cuenta cuando queremos innovar en internet:

1. Keep it simple: la caja de búsqueda de Google, el timeline de Twitter…

2. Keep it free: la comunidad es la que decide, nosotros no somos propietarios, les debemos dejar que ellos mismos decidan

3. Keep it open: no hay nada más libre que internet, los bits fluyen

4. Keep it diverse: hay que dar diferentes opciones, en la diversidad está el éxito

5. Keep it funny: aplicar la Fun Theory para mantener al público en vilo. La gente está más pendiente de lo que hacemos si se sienten entretenido y lo hacemos divertido

6. Keep it clever: a veces aprendemos más de nuestros público que lo que podemos ofrecer nosotros. Eso esta bien, es la filosofía abierta de internet quién lo permite. La wikipedia se creó con apenas del 1% de las horas que los americanos pasan viendo TV cada año.

Internet es una gran meritocracia en la que la gente es valorada por lo que hace no por lo que son. Sólo funciona lo que merece la pena, es muy fácil desaparecer si no eres útil, nadie tiene el poder de permanencia. Algo que funciona ahora puede dejar de existir en dos años. Hace unos pocos años no existían Facebook o Twitter. Para que triunfe un servicio que sustituya a otro es importante valorar el coste del cambio de un servicio a otro.

En la presentación de José Antonio Gallego sobre Crowdsourcing. Las multitudes al servicio de nuestra empresa, gracias al 2.0. Utilizando inteligentemente el trabajo colaborativo podemos conseguir que nuestros usuarios nos ayuden a construir algo más potente de lo que nosotros no seríamos capaces de crear. Hay ejemplos importantes como: la traducción de Facebook, la red Innocentive, Kiva, ebay, Threadless…

También estuvo bien la charla sobre Comunidades Virtuales, donde se mostró por donde va internet y la filosofía que tiene implícita. Hacía donde nos dirigimos y como nos comportamos en las comunidades con nuestra identidad en internet.

Impresionante el uso de Twitter de los asistentes. Teníamos una gran pantalla para mostrar los tweet y no paraban de aparecer mensajes interesante que aportaban ideas interesantes a la conversación. Podéis seguir la conversación con el hashtags #innosfera.