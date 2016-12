Twittear

Buscamos tener planes interesantes y para eso necesitamos herramientas simples que nos den los planes hechos. No buscamos un catalogo de opciones enormes si no que al final demandamos un decisión de ocio: una guía simple e instantanea con unos cuantos planes cercanos y accesibles. Al final la Guía del Ocio o el On Madrid de El País nos saturan.

Vía el blog del 11870 me entero de esta web, anti:bleh, sencilla que nos localiza a través del navegador (con la api de geolocalización de firefox funciona genial) y nos ofrece una selección pequeña, pero variada, de planes. Adaptadas más o menos a nuestra hora y nos indica la distancia a la que están. Ya está, nada más. Efectivo.

Además de la api de 11870 han usado la de ChefMoz, Google, Kedin, Last.fm, Meetup, Ticketmaster.es, Upcoming, Yahoo! y Zvents. Por supuesto, los usuarios pueden enviar los suyos propios. Y lo mejor que anti:bleh ya tiene dispone de aplicación para el iphone.

Y a cuento de todo esto, si no lo sabéis, el lunes lu (diseño y contenido) y yo (me encargo de la parte técnica y de posicionarla) lanzamos la web de vivan los lunes. Una apuesta sencilla para convertir los lunes en un día de ocio más de la semana, comenzando así con buen pie ofreciendo diferentes alternativas culturales y de ocio en Madrid #vivanloslunes. Una selección de de 6 actividades que hacer los lunes en pdf.