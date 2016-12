Twittear

Después de pegarme toda la mañana con La Fonera y haberlo intentado con linux y mac, al fin tengo la fonera 2.0 funcionando de nuevo. La mayor novedad, poder bajar directamente torrents y archivos de megaupload al disco duro conectada al router.

Me la cargué hace unas semanas intentando actualizar a la ultima versión del firmware (Platero) saltandome dos firmware intermedios. El problema vino por hacerlo desde la herramienta web que sólo era posible desde Tantor, OktoPussy o Caterpillar. Yo tenía al pequeño Alfred…

El primer síntoma vino al ver como el SSID cambiaba al nombre “FON_ATTENTION_PLEASE_CONNECT“. Un grito bastante claro de que algo iba mal. Al conectarse aparecía el mensaje de que se cargara un firmware válido, pero todos los que intenté subir vía web los rechazaba. Viendo en varios foros, el problema era que me había cargado la tabla en la que se almacena el archivo loader.bin, FONXX.image y FONXX.image2. La solución era forzar un reboot del router.

Para hacer el reboot se necesita un ordenador conectado con el cable ethernet al puerto WAN del router (el blanco). También necesitamos un servidor TFTP para enviar los archivos que necesita desde el ordenador a la fonera.

En la wiki FOn está explicado como hacerlo tanto para windows, linux y mac.

Paso a seguir para un reboot en la Fonera 2.0.

1. Necesitamos un servidor TFTP. Voila, mac os X (recordemos que es un UNIX dopado) tiene un daemons que actua de TFTP , así que lo único que tenemos que hacer es configurarlo, meter los archivos que queremos y arrancarlo. En este tutorial se explica bastante bien como configurar TFTP en mac.

2. Como la ip del router al arrancar es 192.168.1.1 al arrancar tendremos que cambiar la ip de nuestra ethernet (conectada de ordenador a la fonera por la entrada WAN). La que tenemos que tener es 192.168.1.254. Paso sencillo: #sudo ifconfig 192.168.1.254

3. Ahora viene la movida. Tenemos que desenchufar y enchufar la fonera. Tenemos apenas 2 segundos para ejecutar el siguiente comando después de que nos devuelva los ping desde 192.168.1.1



#echo -e "\0377\0364\0377\0375\0006" >break.bin; sudo nc -vvv 192.168.1.1 9000 < break.bin; telnet 192.168.1.1 9000

Un consejo es tener las dos ventanas preparadas del Terminal y darle rápido. A mí me costó unos 4 o 5 intentos...

Si lo hemos hecho bien debería salir:

== Executing boot script in 1.000 seconds - enter ^C to abort

e inmediatamente:

ReBoot>

donde ya podemos introducir los comando.

El primero que ejecute fue:

RedBoot> fis list

indica la tabla de particiones. Tiene que estar como viene en la wiki (esta tabla).

En mi caso tenía mal la image (es decir, el firmware) en este caso lo recomendable es cargar desde el tftp la última release (este archivo lo hemos tenido que haber metido en nuestros servidor tftp).

.

Con los siguientes comando:

RedBoot> load -r -b %{FREEMEMLO} .image

Raw file loaded 0x80040400-0x80380403, assumed entry at 0x80040400

RedBoot> fis delete image

..........................................

RedBoot> fis create image

..........................................

esto puede tardar unos 20 minutos, después ya está lista la fonera. Desenchufamos y enchufamos y se tendrá que iniciar normalmente.