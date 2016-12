Twittear

Me traen entrañables recuerdos esos animales en las portadas de los libros de O’Reilly. He sido mucho de libros: comprarme un libro y devorarlo para aprender algún lenguaje, tecnología, etc… o algunas veces sólo por tenerlo, debo reconocerlo. De los que tengo, y son unos cuantos de O’Reilly, siempre me han acompañado algunos de ellos reposados en la mesa o en la pila de libros.

¿Pero de dónde vienen esos animales? ¿Qué tienen que ver con Javascript, Perl, Apache, Tomcat, etc…? Pues bien, tenía pendiente un post en evernote hablando de los orígenes de esas portadas de O’Reilly que he publicado en Genbeta Dev.

A mediados de los años ochenta, Edie Freedman, una de las primeras diseñadores de las portadas de los libros de O’Reilly, presentó una curiosa idea que serviría para diferenciar a los libros de la editorial del resto en las estanterías. A partir de una láminas de animales empezó a crear los primeros bocetos. Una relación entre el sentimiento de una dibujante de la portada, que poco sabía de lo que se hablaba en el libro, las características del animal y el sonido de los títulos o términos empleados cuyo sonido al pronunciarlos le recordaba a la tecnología.

Podéis ver un listado de los animales de todas las portadas usadas en los libros de O’Reilly.

Hace unos años se creó un herramienta para generar portadas curiosas con el mismo formato, una pena que parece que ya no está disponible. ¿alguien lo recupera?

No hay comentarios, puedes escribir uno.