Quizá quede poquisima gente ya que no haya oido hablar sobre spotify, la nueva sensación de la música en internet. Esta semana empezó a explotar el servicio que de momento funciona en varios países de Europa, entre ellos España. Para él que no sepa que es Spotify, decir que es como tener una biblioteca inmensa de canciones en internet que podemos escuchar sin limitaciones. Un last.fm dopado con iTunes. Cuatro de las discográficas más importante del mundo casi el 90% de la toda la música del mundo está presente: Sony BMG, Universal, EMI y Waner Music. Pero de hecho ese 10% aun es mucho y quedan grupos independiente que no están en la plataforma.

Se puede usar oyéndolo en modo radio, o buscar un grupo, canción o album y escuchar todo lo que se quiera de ese artista. También se puede crear lista de reproducción y enviar canciones (los enlaces directos para escucharlo en el programa). Por cierto, he visto que hay circulando una lista pública de Twitter con recomendaciones de canciones.

Su modelo de negocio se basa en tres tipos de cuentas: free con anuncios (Yo aun no he oído ninguno, según dicen están bastante espaciado, ya llegará), una cuenta de 24 horas(sin anuncios) por un dolar y otra de 1 mes por 10 dolares. Aunque aun no le veo el sentido de pagar por el servicio, ya que pagar no ofrece ninguna funcionalidad extra.

Tenéis una descripción más detallada en Genbeta.

