Esta ha sido la primera I/O a la que he asistido, una experiencia increíble en San Francisco. Tres días no son suficientes para absorber toda la información que la Google I/O 2013 ha generado. Tanto una keynote de tres horas en las que se ha tocado muchos frente abiertos (aunque no con todas las novedades que queríamos) y muchas de sesiones técnicas que en algunos casos simultaneaban entre 6 y 7 charlas.

Ahora toca digerir toda esa información tranquilamente desde el escritorio, gracias a que Google ha publicado ya muchas de las charlas en YouTube. Revisar las sesiones técnicas a las que asistí y las que me perdí por no poder desdoblarme (o triplicarme) en otras salas.

Mis impresiones generales de la Google I/O como desarrollador han sido bastante positivas. Es muy estimulante asistir en persona y cruzarse en las sesiones con los programadores más importantes de Android, y en general de Google. Gente bastante cercana a la que podías abordar sin problema.

Realmente me parecieron desarrolladores bastante humildes (muy importante en esta profesión) dispuestos a invertir tiempo a que todos los asistentes aprendieran como usar de la mejor posible los productos que han desarrollados. Tenía especial interés en conocer en persona a Roman Nurik, Matias Duarte, Reto Meier, Romain Guy, Nick Butcher, Francesco Nerieri, Xavier Ducrochet y mucho más.

El pistoletazo de salida la dio una keynote de 3 horas en las que se reunió una docena de novedades. Otros años se había dividido en dos días distintos, aglutinando temáticas. Este año no ha sido así, si no que se han ido saltando de un tema a otro y con la aparición estelar final de Larry Page (buen símbolo de transparencia, pero que enfrió el ambiente y no dejo ningún anunció sorprendente como las Glass del año pasado con Sergey, esta vez ni apareció.

Android, sin nueva versión pero con IDE propio (Android Studio) e importantes nuevas APIs en Google Play Service

El protagonista al que todos teníamos puesto las miradas era Android, aunque finalmente no hubo anuncio de nueva versión (ni Jelly Bean 4.3 ni mucho menos Android 5.0 Key Lime), tampoco se anunciaron nuevos dispositivos (ni Nexus 5, ni renovación de Nexus 7, Phone X o un Nexus 8). Lo más cercano en cuanto a hardware fue que el Samsung Galaxy S4 se podría adquirir con un Android puro desde Google Play, o lo que mucho vimos como que Android sin Google cada vez mola menos por la ovación del público al eliminar el software de Samsung.

Pero siendo un evento de desarrolladores (que mucho olvidan cada año), hubo novedades en ese sentido sobre Android. Creo que una de las más importantes es que Android al fin dispone de un IDE propio, se trata de Android Studio basado en IntelliJ. Aunque es una primera versión y ni mucho menos se va a dejar de dar soporte a Eclipse si que apunta hacia donde se dirige el desarrollo de la plataforma.

Las mejoras de Android han venido de cara a los servicios que ofrece Google para desarrollar apps, queda clara la estrategia de Google mejorando Google Play Services demostrando que Android sin los servicios de Google no mola tanto. Muchas ganas de probar Location APIs y sus Geofencing APIs.

Así, las nuevas APIs presentadas como Google Play Game, Location APIs, Google Cloud Messaging o la plataforma de sign-on de Google+ demuestran ventajas respecto a nuevas funcionalidades que explotar en el desarrollo de nuevas aplicaciones y, por supuesto, juegos que cada están presentes en el negocio.

También nos encontramos con muchas cosas de cara a la distribución de aplicaciones: servicios integrados de traducción, mejora en los gráficos y estadísticas de rendimiento, posibilidad de distribuir versiones alpha y beta, más tips de optimización, Google Analytics integrado en la consola de desarrolladores o los referal trackings.

Chrome de navegador a plataforma para usar la web

Chrome es otro de los productos destacados de Google. Ya no sólo como navegador, el cual ha logrado ser el navegador más usado, si no que quiere ir más allá como sistema operativo con Chrome OS. Google es web y la nube donde almacenamos todos nuestros datos por eso tiene sentido dispositivos como el Chromebook Pixel con Chrome OS que regalaron a todos los asistentes, i5, 4GB y pantalla multitáctil de 12.85 pulgadas 2560 x 1700. Más de 6.000 desarrolladores trasteando con un dispositivo bastante potente que gira entorno a las apps webs y Chrome aunque con un núcleo Linux, donde mucho ya hemos instalado Ubuntu y poder correr, por ejemplo, Android Studio en una increíble maquina.

Glass, el invento más arriesgado al que le queda madurar

Era impresionante la cantidad de desarrolladores con Glass, entre los Googler y los pioneros paseando por la Google I/O. Muy complicado poder probarlas a fondo y había una distinción muy fuerte entre las gafas de algunos pioneros y los desarrolladores de Google (que estaban prohibidos a dejar probar, ni siquiera a sus propios compañeros de trabajo).

Pude probarlas brevemente y deje un post de primeras impresiones en Xataka Android, creo que de las primeras en castellano. Sinceramente, creo que es un producto muy bueno pero que con unos pocos minutos es imposible que te impresione, no me lo apareció e incluso me pareció muy incomodo consultar información hacer falta acostumbrarse a esta nueva extensión.

Google+ y Google Search, Google Now

Google es social, el camino emprendido con el lanzamiento de Google+ lo ha dejado claro más claro este año. Sinceramente cada vez lo uso más y estos cambios son a mejor, personalmente mi uso es esta enfocado a temas de desarrollo siguiendo a programadores interesantes y comunidades de desarrollo, pero como plataforma social no tiene nada que envidiar a Facebook.

Google cada vez nos conoce más, así nos ofrece búsquedas más potentes con Google Now. La forma de buscar información a través de Google ha cambiado y va cambiar aún más con la incorporación de la búsqueda por voz (real).

Entre otros servicios que me impresionaron fue el cambio del nuevo Google Maps. Interfaz totalmente renovada con integración de muchos servicios como Google+ en la recomendación de sitios o la mejora de la descripción de la info de transporte público, aunque claro las demos en este sentido sobre la ciudad de San Francisco son otra cosa, ya que allí es increíble como funciona.

Google Hangout es un buen servicio, y creo que empece a usarlo en los primeros minutos que estuvo disponible con mis contactos presentes en San Francisco, pero cada vez que lo uso echo más de menos a Google Talk. Creo que la transición a un servicio más parecido a mensajes al estilo Whatsapp perdiendo las cosas positivas del formato chat.

Otros servicios como Google Music, me dejaron frío, realmente sigo usando Spotify y creo que necesitaré mucho para que me acabe de encajar como alternativa.

En definitiva, una gran oportunidad de conocer aun más como trabaja Google y descubrir una ciudad increíble como San Francisco donde se respira innovación tecnologica y mucho movimiento de gente con talento. Ocasión aprovechada también para charlas con emprendedores y desarrolladores españoles allí.