Twittear

Me he marcado como propósito tecnológico para el 2009, a parte de seguir aprendiendo sobre todos los lenguajes y tecnologías que me planteen un reto, hacer tres aplicaciones en diferentes entornos.

1. una aplicación para facebook

2. una aplicación para el iphone

3. una extensión para el firefox

Para eso, a parte de la documentación que existe por internet, estas navidades han traído 3 libros interesantes:

1. Facebook Cookbook. Jay Goldaman. O’ Really. 2008

2. The iPhone Deverloper’s Cookbook. Erica sadun. Addison Wesley. 2008

3. Programming Firefox. Kenneth C. Feldt. O’Really. 2007

No hay comentarios, puedes escribir uno.