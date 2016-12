Por un lado, luchar con el mal endémico de todos los wearables: la escasa autonomía . Recordemos que las Glass no llegaba a una 4 o 5 horas.

Enfocar un producto complicado a nivel de privacidad . Muchos gobiernos ya se aventuraban a legislar sobre este tipo de dispositivos que no avisan de que estás siendo grabado. Aunque nos hayamos vuelto locos como si fuera un capítulo de Black Mirror, todo el mundo llevamos una cámara en nuestro teléfonos móviles.

Hacerlo atractivo estéticamente. Rediseñar un gadget que no es nada fácil de llevar en la vida cotidiana (aunque haya decenas de vídeo sobre ello). O tirar definitivamente por el uso profesional como su programa Glass for Work (ojo a esto) en ámbitos en que puede ser una ayuda y no tenga ninguna limitación estética o funcional.