Tenía parado el blog desde hace unos meses. Entre una cosa y otra no he tenido tiempo de actualizar mi blog personal. Y eso que es aquí donde debería escribir más sobre las ideas que me pasan por la cabeza.

Una de las cosas que me ha pasado estos meses ha sido el viaje a Nueva Zelanda. En julio ya avancé el vídeo que @flequilu mandó para el concurso de Atrapalo Largate. En Septiembre lo eligieron como ganador por su originalidad y su buena puesta en escena. Yo sólo era un foto de carnet, si no lo hubiera estropeado. 100% trabajo de Lourdes. Al fin consiguió que me “largarán” a las antípodas. Gracias.

Entre el 27 de Octubre y el 8 de Noviembre estuve por tierras Neozelandesas, contando los casi 4 días entre el viaje de ida y vuelta que estuve en el aire volando entre diferentes aviones. Una experiencia única que no se puede resumir en las 400 fotos que he subido a Flickr, hay muchas más en mi retina guardadas. Además de toda la gente que conocí. A pesar de ir solo me sentí super acompañado. Tuve la oportunidad de conocer gente de diferentes países, incluyendo a unos cuantos españoles que iban por una cuantos meses a vivir en Nueva Zelanda y buscarse la vida, una auténtica aventura.

Nueva Zelanda son las antipodas de España, el país más alejado, 12 horas de diferencia horaria y 20.000 kilometros de distancia. Mi ruta de avión fue desde Madrid-Londres, Londres-Los Angeles y Los Angeles-Auckland en unas 30 horas. La vuelta un poco más añadiendo el regreso desde Christchurch a Auckland para seguir la misma ruta de regreso.

Estuve alojado en Auckland, Rotorua, Queenstown, Wanaka y Christchurh. En el autobús del tour nos desplazamos de una isla a otra en avión. Monté en barco en los glaciales de Milford Sound, donde llegamos a salir al Mar de Tasmania. Incluso me monté en una las lanchas rápidas que recorrían el río Shotover a gran velocidad entre las rocas.

He hecho un resumen de todas las fotos en Flickr de los sitios que visité. Además estuve haciendo un mini diario de lo que veía para no olvidar nada. Prometí que publicaría un post en el blog de atrapalo a mi vuelta.

Mis fotos en flickr. Mi Viaje a Nueva Zelanda.